Российские власти начали применять в Хабаровске испытанные методы подавлени бунта

Об этом в своем блоге на сайте Корреспондент заявил российский политик и журналист Дмитрий Гудков, информирует Politeka.

Эксперт сравнил действия властей в обеих случаях подавления народного гнева и пришел к выводу, что Кремль действет по старому шаблону.

Так, к примеру, за участие в митингах оштрафованы Артем Мозгов и депутат облдумы от КПРФ Сергей Ильин.

Члена Открытки Дениса Ибрагимова закрыли в гостинице на "карантин", а на других представителей Открытки и штабов Наумова, Навального и Низовцева совершены нападения.

Кроме того, в Хабаровский край направили "видного деятеля" Партии Роста Сергея Шнурова и уже раздаются привычные месседжи о "тлетворном влиянии" Госдепа.

"Все по классике: одних запугать, других – купить. Разделяй и властвуй. Пока еще примериваются, но скоро отрежут, не в первый раз. Все так, как было на Болотной", – предупреждает Дмитрий Гудков.

В связи с этим, эксперт предупреждает Хабаровск от недопущения классических ошибок, допущенных российской оппозицией во время протестов на Болотной.

"Главное – держаться вместе и отстаивать своих, иначе – поражение", – резюмировал Гудков.

Politeka сообщала, что протесты в Хабаровске не принесут должного результата, поскольку люди митингуют под "неправильными" лозунгами. Об этом заявил украинский блогер Аnti-colorados.

По его мнению, единственный лозунг, который реально смог бы изменить ситуацию, – это выход региона из состава России.

Митинги в российском Хабаровске будут иметь потенциал только в одном случае. Своим мнением российский оппозиционный политик Юрий Медовар.

"Нужно учесть, что в Хабаровске – другой народ. На Дальний Восток отправляли в ссылку, там нормальные люди. Там мужики, это не московская интеллигенция, которая бросается пластиковыми стаканчиками. Там мужики серьезные. Мужик сказал – мужик сделал. Они будут стоять. И не дай Бог, если их начнут разгонять. Это плохо кончится", - заявил Медовар.

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