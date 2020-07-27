Для Кремля міжнародне право не є законом

Про це у своєму блозі заявив політолог і журналіст-міжнародник Віктор Каспрук, передає Politeka.

На його думку, для Росії – це не більше, ніж набір політичних угод, які можна з легкістю ігнорувати, або взагалі скасувати, якщо ті не відповідають цілям російського президента Володимира Путіна.

Причому, зазначив політолог, президент РФ прекрасно усвідомлює той факт, що якщо Росія зіткнеться з політичними наслідками, то вони, швидше за все, будуть несуттєвими.

"В Україні відбувається проксі-війна Росії і Заходу. Якщо Москві зійде з рук окупація частини української суверенної території і не буде міжнародного консенсусу з боку військових сил, щоб стримувати, зупиняти агресора, то це спровокує великі країни і далі захоплювати землі менших", – попереджає Віктор Каспрук.

Журналіст нагадав про те, що мета Росії – розколоти Україну з тим, щоб знову втягнути нашу країну в свою орбіту впливу. Провокуючи нову холодну війну, Володимир Путін мріє взяти реванш за розпад СРСР, довівши при цьому міжнародному співтовариству, що епоха врегулювання після Другої світової вже закінчилася.

"Тому не можна дозволити Кремлю самовільно вводити "нові міжнародні правила", за якими Крим, Абхазія, Південна Осетія чи Придністров'я назавжди залишаться під контролем росіян. Довгий час ідея анексії була табу в міжнародній політиці, і треба зробити все для того, щоб це "табу" знову почало діяти", – резюмував Віктор Каспрук.

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