Журналист Айдер Муждабаев сделал неожиданное заявление об ядерном оружие в Крыму

По его словам, только самые жесткие санкции Запада, направленные на развал России, смогут помешать планам Кремля по размещению ядерного оружия в аннексированном Крыму.

Такое мнение он высказал 2018 года для журналистов Обозреватель.

По его словам, в слухах и домыслах многих СМИ о размещении на полуострове ядерных боеголовок "совершенно ничего удивительного нет".



"Крым России абсолютно не нужен, ни люди, которые там живут, ни, в первую очередь, крымские татары, да и все остальные. Даже поклонники "русского мира" им там не нужны. Крым им нужен как плацдарм, который оправдывает придуманную легенду про "русский Крым", про святость и все вот это", - сказал Муждабаев.

Кроме того, он отметил, что помешать планам России на полуострове пока не является возможным.

Он также добавил, что Россию можно ослабить лишь самыми жесткими санкциями.

"Противостоять России можно только одним способом – жесточайшими экономическими санкциями. И государство Российская Федерация в том виде, в котором оно сейчас существует, перестанет существовать за год, поскольку 80% бюджета России составляют поступления за проданные ей энергоносители. Пока этого не произошло, Путин будет творить что угодно, где угодно и как угодно", - подчеркнул он.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.