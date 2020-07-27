Для Кремля международное право не является законом

Об этом в своем блоге заявил политолог и журналист-международник Виктор Каспрук, передает Politeka.

По его мнению, для России – это не более, чем набор политических соглашений, которые можно с легкостью игнорировать, или вообще отменить, если те не соответствуют целям российского президента Владимира Путина.

Причем, отметил политолог, президент РФ прекрасно осознает тот факт, что если Россия столкнется с политическими последствиями, то они, скорее всего, будут несущественными.

"В Украине происходит прокси-война России и Запада. Если Москве сойдет с рук оккупация части украинской суверенной территории и не будет международного консенсуса со стороны военных сил, чтобы сдерживать и останавливать агрессора, то это спровоцирует большие страны и дальше захватывать земли меньших", – предупреждает Виктор Каспрук.

Журналист напомнил о том, что цель России – расколоть Украину с тем, чтобы вновь втащить нашу страну в свою орбиту влияния. Провоцируя новую холодную войну, Владимир Путин мечтает взять реванш за распад СССР, доказав при этом международному сообществу, что эпоха урегулирования после Второй мировой уже закончилась.

"Поэтому нельзя позволить Кремлю самовольно вводить "новые международные правила", по которым Крым, Абхазия, Южная Осетия или Приднестровье останутся навсегда под контролем россиян. Долгое время идея аннексии была табу в международной политике, и нужно сделать все для того, чтобы это "табу" вновь начало действовать", – резюмировал Виктор Каспрук.

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