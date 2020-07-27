Вирішення конфлікту на Донбасі залежить не тільки від політиків
Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив генерал-лейтенант Михайло Забродський, передає Politeka.
"То чи припинення вогню, то будь-який крок до світу – беззаперечно лежать виключно в політичній площині. Інша справа, що досягнуто це може бути шляхом певних переговорів в комплексі з застосуванням санкційного апарату. Це довели попередні шість років війни на сході", – заявив військовий.
Однак, зазначив генерал, політичну боротьбу слід підкріплювати ще двома дуже важливими складовими: військової та інформаційної.
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"Коли ВСУ здатні виконати визначені завдання, коли ти не сумніваєшся в їх боєготовності, оснащеності, рівень підготовки - тобі простіше навіть розмовляти. І вже точно – простіше відстоювати інтереси держави", – переконаний Михайло Забродський.
До того ж, вважає експерт, необхідно враховувати той важливий факт, що Росія поважає і розуміє лише одну силу.
"У цьому сенсі питання готовності до виконання завдань, у тому числі військових, в жорсткому поєднанні з інформаційним впливом, з договірними процесами і домовленостями безперечно виходить на перший план", – резюмував Забродський.
Politeka повідомляла, що відомий письменник Сергій Жадан висловився про інформаційну війну з Росією. За його словами, Україна під час інформаційної війни з Росією не повинна відповідати неправдою на неправду і не замовчувати неприємні факти.
"Мені здається, не треба вести війну там, де її можна не вести. Досить просто називати речі своїми іменами, не замовчувати неприємні факти і головне - не брехати самим собі", - сказав він.
Те, що намагаються нав'язати Україні, набагато гірше, ніж "Придністров'я". Про це в 2019 році заявив журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський. Він дивується, що президент України Володимир Зеленський не розуміє цього. Або, що ще гірше, розуміє, але "вдає", що ні.
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