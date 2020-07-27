Решение конфликта на Донбассе зависит не только от политиков

Об этом в интервью Обозревателю заявил генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает Politeka.

"То ли прекращение огня, то ли любой шаг к миру – беспрекословно лежат сугубо в политической плоскости. Другое дело, что достигнуто это может быть путем определенных переговоров в комплексе с применением санкционного аппарата. Это доказали предыдущие шесть лет войны на востоке", – заявил военный.

Однако, отметил генерал, политическую борьбу следует подкреплять еще двумя очень важными составляющими: военной и информационной.

"Когда ВСУ способны выполнить определенные задачи, когда ты не сомневаешься в их боеготовности, оснащенности, уровне подготовки - тебе проще даже разговаривать. И уж точно – проще отстаивать интересы государства", – убежден Михаил Забродский.

К тому же, считает эксперт, необходимо учитывать тот немаловажный факт, что Россия уважает и понимает одну лишь силу.

"В этом смысле вопрос готовности к выполнению задач, в том числе военных, в жестком сочетании с информационным воздействием, с договорными процессами и договоренностями бесспорно выходит на первый план", – резюмировал Забродский.

Politeka сообщала, что известный писатель Сергей Жадан высказался об информационной войне с Россией. По его словам, Украина во время информационной войны с Россией не должна отвечать неправдой на неправду и не замалчивать неприятные факты.

"Мне кажется, не надо вести войну там, где ее можно не вести. Достаточно просто называть вещи своими именами, не замалчивать неприятные факты и главное - не врать самим себе", - сказал он.

То, что пытаются навязать Украине, намного хуже, чем "Приднестровье". Об этом в 2019 году заявил журналист, политический деятель Андрей Пионтковский. Он недоумевает, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает этого. Или, что еще хуже, понимает, но "притворяется", что нет.

Продержались меньше получаса: боевики открыли огонь по позициям ВСУ, известны детали.

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