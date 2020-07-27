Російська чемпіонка Олександра Бойкова залишилася в жаху після поїздки в анексований Крим



Відома російська фігуристка, чемпіонка Європи в парному катанні Олександра Бойкова зізналася, що довго не хотіла писати поганий пост про Крим, однак поїздка на півострів її "добила остаточно".

Як повідомляє Politeka.net, про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Подорож з Ялти в Новий Свєт, коли стокилометрову відстань довелося долати 4,5 години, стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння спортсменки. Бойкова написала, що її вразила страшна бідність містечок, через які довелося проїхати під час цієї поїздки.

"Чесно кажучи, стає шкода тих людей, які в них живуть", - написала фігуристка.

Крім того, вона написала і про те, що на окупованому півострові "немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам, там просто нема чим зайнятися".

"Ось ти живеш на березі моря, і, здається, що краще нічого і не уявити. Але та розруха і злидні, що панують у цих краях, просто відштовхує і викликає співчуття. Немає ніякої інфраструктури, і місцевим жителям, а тим більше туристам, там просто нема чим зайнятися", - пише спортсменка.

Фігуристка закликала російську владу і окупаційну "владу" Криму "навести порядок".

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