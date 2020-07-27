Российская чемпионка Александра Бойкова осталась в ужасе после поездки в аннексированный Крым



Известная российская фигуристка, чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова призналась, что долго не хотела писать плохой пост о Крыме, однако поездка на полуостров ее "добила окончательно".

Как сообщает Politeka.net, об этом она написала на своей странице в Instagram.

Путешествие из Ялты в Новый Свет, когда стокилометровое расстояние пришлось преодолевать 4,5 часа, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения спортсменки. Бойкова написала, что ее поразила жуткая бедность городков, через которые пришлось проехать во время этой поездки.

"Честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут", - написала фигуристка.

Кроме того, она написала и о том, что на оккупированном полуострове "нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться".

"Вот ты живешь на берегу моря, и, кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивает и вызывает сожаление. Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться", - пишет спортсменка.

Фигуристка призвала российские власти и оккупационные "власти" Крыма "навести порядок".

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