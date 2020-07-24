Фейк російської пропаганди про те, що військовий медик Микола Ілін нібито був громадянином США міг виникнути через контент, який бойовики знайшли в його телефоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Американський піхотинець".

Блогер повідомив, що на Донбасі загинув один з його підписників - військовий медик, морський піхотинець та громадянин Естонії Микола Ілін.

"У нього на телефоні залишаються збережені фотографії та відео, зроблені мною, розміщені на моєму каналі, і тут починається найцікавіше! Прорашкінські смітники, починають годувати гі*ном свій дурний контингент історіями типу: "перекидання американських добровольців на Донбас та інше", - йдеться в повідомленні.

"Американський піхотинець" наголосив, що всі фото і відео були зроблені саме ним в США, однак російські ЗМІ запустили хвилю дезінформації.

"Якщо вже моїми матеріалами користуються слуги х**ла, доводиться пояснювати, що є правда, а що є брехня", - додав блогер.

Він також опублікував відео, яке могли знайти в телефоні "Естонця", і яке було викладене на каналі "Американського піхотинця" минулого року.

Як відомо, раніше бойовики "ДНР" заявили, що загиблий на Донбасі військовий медик Микола Ілін нібито був "диверсантом США". Такий фейк озвучив заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурін. Згодом цю "новину" розповсюдили не тільки в "ДНР", а і в Росії.

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