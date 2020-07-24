Фейк российской пропаганды о том, что военный медик Николай Илин якобы был гражданином США мог возникнуть из-за контента, который боевики нашли в его телефоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Американский пехотинец".

Блогер сообщил, что на Донбассе погиб один из его подписчиков - военный медик, морской пехотинец и гражданин Эстонии Николай Илин.

"У него на телефоне остаются сохраненные фотографии и видео, сделанные мной, размещенные на моем канале, и здесь начинается самое интересное! Прорашкинские помойки начинают кормить го*ном свой глупый контингент историями типа: "перебрасывание американских добровольцев на Донбасс и прочее", - говорится в сообщении.

"Американский пехотинец" подчеркнул, что все фото и видео были сделаны именно им в США, однако российские СМИ запустили волну дезинформации.

"Если уже моими материалами пользуются слуги х**ла, приходится объяснять, что есть правда, а что ложь", - добавил блогер.

Он также опубликовал видео, которое могли найти в телефоне "Эстонца", которое было выложено на канале "Американского пехотинца" в прошлом году.

Как известно, ранее боевики "ДНР" заявили, что погибший на Донбассе военный медик Николай Илин якобы был "диверсантом США". Такой фейк озвучил заместитель командующего оперативного командования "ДНР" Эдуард Басурин. Впоследствии эту "новость" распространили не только в "ДНР", а и в России.

Напомним, в ООС рассказали, что оккупанты сделали с телами медика и морпеха: "Пораженные органы и кости...".

Как сообщала Politeka, последний час жизни "Эстонца" записывался на камеру: опубликованы кадры.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.