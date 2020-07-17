В "ДНР" продовжують розповсюджувати фейки про українських військових

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, цього разу бойовики "ДНР" заявили, що загиблий на Донбасі естонський медик Микола Ілін нібито був "диверсантом США". Такий фейк озвучив заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурін.

Цю "новину" розповсюдили не тільки в "ДНР", а і в Росії.

"Нами встановлено особу переданого вчора українській стороні загиблого диверсанта. Ним є найманець із США - Шон Фуллер з позивним" Техас ", який має досвід бойових дій в Іраку, відомий як фахівець підривної справи", - заявив Басурін.

"В дірі і на Росії розігнали новину про те, що розстріляний ними під Зайцевим медик ЗСУ був зовсім не медиком, а диверсантом-найманцем з США", - йдеться в повідомленні Donetchanyn.

Насправді ж, як відомо, поблизу селища Зайцеве на Донбасі загинули офіцер і військовий медик зі складу 137-го окремого батальйону морської піхоти 35 ОБрМП ВМС ЗСУ - Дмитро Красногрудь і Микола Ілін.

"Як ви розумієте, ані один, ані інший точно не були громадянами США. Маразм міцнішав", - резюмував блогер.

Слід зазначити, що Микола Ілін з позивним "Естонець" загинув 13 липня під Зайцевим, будучи в складі евакуаційної бригади. "Естонець" разом з побратимами прибув на поле бою, щоб забрати тіло вбитого товариша, але окупанти несподівано відкрили вогонь, влаштувавши бійцям ЗСУ пастку.

Нагадаємо, "знайдено тіло "Естонця": в ООС повідомили про початок спецоперації, на кону життя бійця.

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