В "ДНР" продолжают распространять фейки об украинских военных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, на этот раз боевики "ДНР" заявили, что погибший на Донбассе эстонский медик Николай Илин якобы был "диверсантом США". Такой фейк озвучил заместитель командующего оперативного командования "ДНР" Эдуард Басурин.

Данную "новость" распространили не только в "ДНР", а и в России.

"Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США – Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известный как специалист подрывного дела", – заявил Басурин.

"В дыре и на России разогнали новость о том, что расстрелянный ими под Зайцевым медик ВСУ был совсем не медиком, а диверсантом-наемником из США", - говорится в сообщении Donetchanyn.

На самом же деле, как известно, вблизи поселка Зайцево на Донбассе погибли офицер и военный медик из состава 137-го отдельного батальона морской пехоты 35 ОБрМП ВМС ВСУ - Дмитрий Красногрудь и Николай Илин.

"Как вы понимаете, ни один, ни другой точно не были гражданами США. Маразм крепчал", - резюмировал блогер.

Следует отметить, что Николай Илин с позывным "Эстонец" погиб 13 июля под Зайцевым, будучи в составе эвакуационной бригады. "Эстонец" вместе с собратьями прибыл на поле боя, чтобы забрать тело убитого товарища, но оккупанты неожиданно открыли огонь, устроив бойцам ВСУ ловушку.

Напомним, "найдено тело "Эстонца": в ООС сообщили о начале спецоперации, на кону жизнь бойца.

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