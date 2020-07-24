Можливий напад РФ з кримського напрямку був би "занадто драматичним кроком для Кремля", тому цього не станеться

Як передає Politeka з посиланням на "Крим.Реаліі", таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

"Звичайно, Росія має все для цього (для атаки материкової України з Криму, - ред.), але це вже занадто драматичний крок. Вони докладають величезних зусиль, щоб до цих пір заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може не вистачити. Тому, напевно, це навряд чи станеться", - заявив дипломат США.

Він також нагадав, що РФ веде агресію проти України не тільки на полі бою, а й у тилу, використовуючи гібридні методи.

"Все це відбувається в формі насильства, із застосуванням збройних сил, розвідки, кібератак. Більш того, вони вдаються до економічних махінацій і корупції, щоб і далі послаблювати Україну. Думаю, що саме цим Росія і займається. Не можу сказати, що ми досягли якиїсь мирної або статичної ситуації. Конфлікт досі активно розвивається", - наголосив Волкер.

Він також запевнив, що США не скасує санкції проти РФ, поки агресор повністю не деокупує українські території.

"До цього часу санкції будуть зберігатися. Звичайно, завжди є ймовірність, що нова адміністрація або новий Конгрес вирішать щось змінити, але я щось дуже сумніваюся в цьому. Думаю, з огляду на поведінку Росії, ні у кого не буде ні настрою, ні бажання знімати з Росії санкції. Вони будуть діяти стільки, скільки Росія незаконно буде окупувати Крим", - резюмував Волкер.

Нагадаємо, Євросоюз зробив термінову заяву після нових домовленостей в Мінську: "Росія повинна...".

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