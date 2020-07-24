Возможное нападение РФ с крымского направления было бы "слишком драматичным шагом для Кремля", поэтому этого не произойдет

Как передает Politeka со ссылкой на "Крым.Реалии", такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Конечно, Россия имеет все для этого (для атаки материковой Украины из Крыма, - ред.), но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет", - заявил дипломат США.

Он также напомнил, что РФ ведет агрессию против Украины не только на поле боя, но и в тылу, используя гибридные методы.

"Все это происходит в форме насилия, с применением вооруженных сил, разведки, кибератак. Более того, они прибегают к экономическим махинациям и коррупции, чтобы и дальше ослаблять Украину. Думаю, что именно этим Россия и занимается. Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт до сих пор активно развивается", - подчеркнул Волкер.

Он также заверил, что США не отменит санкции против РФ, пока агрессор полностью не деоккупирует украинские территории.

"До этого времени санкции будут сохраняться. Конечно, всегда есть вероятность, что новая администрация или новый Конгресс решат что-то изменить, но я что-то очень сомневаюсь в этом. Думаю, учитывая поведение России, ни у кого не будет ни настроения, ни желания снимать с России санкции. Они будут действовать столько, сколько Россия будет незаконно оккупировать Крым", - резюмировал Он.

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