Відомий письменник Віктор Єрофєєв висловився про нову агресію Росії проти України

Він порадив українцям не розслаблятися і не думати, що, якщо нинішній президент РФ Володимир Путін кудись зникне, то агресія по відношенню до Україні припиниться.

Про це він сказав 2015 року, передає Обозреватель.

Єрофєєв переконаний, що Путін вже готує собі наступника з такими ж поглядами і ставленням до України.

"Люди, які мають велику владу, а Путін володіє в Росії практично безмежною владою, готують собі наступників, кують нові кадри. Навколо президента РФ багато людей, абсолютно розділяють його погляди по відношенню до України. Я абсолютно не впевнений, що Путін постаріє, відійде від справ, а на його місце прийде людина, яка поділяє західні цінності. Такого не станеться", - сказав Єрофєєв.

Він вважає, що демократичні зміни в Росії розтягнуться на дуже багато років. Також Єрофєєв порадив українцям не думати, що пропаганда Кремля вплинула на думку громадян Росії по відношенню до України.

"Це не пропаганда так вплинула на свідомість населення. Навпаки: до радості величезної кількості обивателів, Путін, нарешті, почав артикулювати те, в чому переконані багато хто в Росії, а саме: усі українські майдани організували американці. Російське населення завжди так думало, але лише тепер глава держави їм сказав: "Ти абсолютно маєш рацію, народ", - резюмував Єрофєєв.

Нагадаємо, що письменник Єрофєєв пояснив, чому Росія вчепилася в Україну.

Також Politeka писала, що письменник Єрофєєв назвав найбільший страх росіян.