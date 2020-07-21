Кремль не стільки намагається експортувати свої цінності, скільки руйнує чужі

Таку думку у своєму блог на сайті Крим. Реалії озвучив журналіст Павло Казарін, інформує Politeka.

За його словами, завдання російської пропаганди полягає не в тому, щоб довести перевагу Кремля, вона намагається довести, що всі "однакові".

"Намагається поховати правду в нагромадженні брехні – і тому щедро торгує конспірологією. Анексія Криму, вторгнення на Донбас і знищення пасажирського Боїнга проявили цей підхід особливо яскраво. Розрахунок простий – чим більше інформаційного сміття, тим вище шанс, що факти просто вислизнуть від уваги аудиторії", – пояснив Казарін.

Нова реальність, вважає журналіст, змінила цензуру: відтепер це десятки взаємовиключних версій, які занурюють обивателя в розгубленість, заважають відрізнити правду від брехні, важливу інформацію від вкидання, факт – від фейка.

"Сучасна Москва, судячи з усього, зробила ставку саме на це. Вона цілеспрямовано торпедує чужі інститути і довіру. Підгодовує фріків. Інвестує в хаос. По кожному предмету дискусії вкидаються додаткові версії, єдине завдання яких – погребти під собою правильну відповідь", – розкриває цілі російської пропаганди автор.

Відбувається це тому, що в медіа поруч з тими, хто намагається працювати за правилами, пустили коріння ті, хто ігнорує будь-які правила.

"сухі Факти і раціональні. А інформаційний шум продає себе за допомогою емоцій. У цій сутичці нерідко перемагає не той, хто говорить правду, а той, хто говорить яскравіше. Маніпуляції привабливіше правди рівно з тієї ж причини, по якій люди віддають перевагу джанк-фуд – здоровому харчуванню. Судячи з усього, нам тепер треба говорити про епоху джанк-контенту", – переконаний Павло Казарін.

Журналіст акцентує увагу на тому, що нова реальність обнулила старі правила.

"Немає ніякого сенсу ховати від цього факту голову в пісок. Зрештою, подібна поза робить вас лише вразливіші", – резюмував Казарін.

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