Основна умова для зміни правлячого режиму в РФ – бажання політиків закопати "томагавк війни"

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив в 2018 році журналіст і телеведучий Євген Кисельов, передає Politeka.

Експерт провів паралелі між ситуацією в СРСР, коли стало можливим усунення від влади колишнього генсека КПРС Микити Хрущова та сьогоднішньою ситуацією в Російській Федерації.

"На відміну від 1964 року, ситуація трохи інша. У Радянському Союзі було колективне керівництво. І проголосувати на засіданні політбюро, потім-на засіданні ЦК КПРС, отстраниы більшістю голосів від займаної посади першого секретаря ЦК Компартії було з точки зору Статуту партії абсолютно легітимним рішенням. Якщо говорити про президента Росії, то його неможливо усунути голосуванням більшості членів близького кола. Президент Росії може піти у відставку тільки в порядку імпічменту або в порядку добровільного складання з себе повноважень", – пояснив Кисельов.

За словами журналіста, російські еліти знаходяться на сьогоднішній день в стані протистояння. Так звані "вежі Кремля" ведуть відчайдушну війну один з одним не на життя, а на смерть.

Також Кисельов оцінив ймовірність "палацового перевороту" в Кремлі.

"Для цього потрібно, щоб вежі об'єдналися, а не воювали один з одним. Хоча всяке буває. Політика – це мистецтво можливого. Справжній політик – це той, хто вміє вчасно закопати томагавк війни і почати дружити зі своїм найлютішим ворогом", – вважає телеведучий.

Politeka писала, що масові протести охоплюють все більше міст Росії після скандалу в Хабаровському краї. Тисячі людей влаштували несанкціоновані мітинги і ходи в підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала.

Напередодні жителі Хабаровська вийшли на вулиці, виступивши проти арешту голови Хабаровського краю, якого звинувачують в організації вбивств. Незабаром протести спалахнули також у Владивостоці і Комсомольсвке-на-Амурі. Так у Владивостоці (Приморський край) активісти розгорнули плакати, викрикують гасла на підтримку губернатора і жителів сусіднього регіону: "Я, ми, Далекий Схід", "Хабаровськ, ми з тобою", "Ні знущання над народом".

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