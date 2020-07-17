Відомий український письменник Лесь Подерв'янський висловився про найпопулярніший міф про президента РФ Володимира Путіна

Зокрема, Лесь Подерв'янський висловив свою думку з приводу теорії про те, що президент Росії Володимир Путін нібито вже давно помер, і країною керує його двійник.

Про це він заявив 2020 року у програмі "Гончаренко рулить" (щоб подивитися відео, проскролльте новину до кінця).

"Я не вірю в такі речі з приводу двійників. Голос легко ідентифікувати. Його не підробиш", – зазначив Подерв'янський.

Також письменник вважає, що порівнювати Путіна з Адольфом Гітлером некоректно: "Він не тягне на Гітлера (фюлера прим.ред). Гітлер був фанатичною людиною, яка в кінці кінців брала на себе відповідальність, а Путін категорично боїться взяти відповідальність за що-небудь".

Гончаренко у відповідь заявив, що президент РФ не побоявся напасти на Україну, однак Подерв'янський все одно не погодився з порівнянням: "Але ж (російських військових на Донбасі прим.ред.) там немає. Гітлер сказав би: "Ми там є і вам пі*єц"".

Також раніше повідомлялося, що Подерв'янський заявив, що українцям необхідна така держава, де народ сам зможе виконувати основні управлінські функції. Як зазначив Подерв'янський, прогресивні країни теж рухаються до анархії, але у нас це чомусь не працює.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.