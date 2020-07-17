Известный украинский писатель Лесь Подервянский высказался о самом популярном мифе про президенте РФ Владимире Путине

В частности, Лесь Подервянский высказал свое мнение по поводу теории о том, что президент России Владимир Путин якобы уже давно умер и страной руководит его двойник.

Об этом он заявил 2020 года в программе "Гончаренко рулит" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Я не верю в такие вещи по поводу двойников. Голос легко идентифицировать. Его не подделаешь", – отметил Подервянский.

Также писатель считает, что сравнивать Путина с Адольфом Гитлером некорректно: "Он не тянет на Гитлера (фирера прим.ред). Гитлер был фанатичным человеком, который в конце концов брал на себя ответственность, а Путин категорически боится взять ответственность за что-либо".

Гончаренко в ответ заявил, что президент РФ не побоялся напасть на Украину, однако Подервянский все равно не согласился со сравнением: "Но их же (российских военных на Донбассе прим.ред.) там нет. Гитлер сказал бы: "Мы там есть и вам пи*ец"".

Также ранее сообщалось, что Подервянский заявил, что украинцам необходимо такое государство, где народ сам сможет исполнять основные управленские функции. Как отметил Подервянский, прогрессивные страны тоже движутся к анархии, но у нас это почему-то не работает.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.