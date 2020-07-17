Російський письменник Борис Акунін розкритикував президента РФ Володимира Путіна, порівнявши його з царем Миколою I

Письменник вважає, що в РФ потрібно змінювати систему влади, а президент країни Володимир Путін не є талановитим правителем, оскільки намагається зберегти стару систему.

Про це він розповів 2019 року в інтерв'ю для програми "А поговорити?" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, глава Росії Путін схожий на правителя, головне почуття якого - страх. Крім того, він додав, що РФ потрібно реформувати, країна повинна стати справжньою федерацією, і регіони повинні триматися разом, бо їм це вигідно.

"…щоб ці регіони великої різномастної країни не розбіглися на всі боки, повинен бути якийсь спільний національний проект… вони разом повинні триматися не з примусу, не тому, що ми зараз до вас десантників надішлемо…, а тому, що нам це вигідно, нам разом бути вигідніше і цікавіше, ніж нарізно", - заявив письменник.

"Путін багато в чому схожий на Миколу I, чимось схожий на Олександра III (Микола I, Олександр III — російські імператори — прим. ред.) … Це справляє враження правителя, головним почуттям якого є страх…", - зазначив Акунін.

Письменник додав, що Путін боїться всього, тому не прораховує на майбутнє, а реагує на ситуацію.

"Путін весь час реагує на ситуацію, боїться всього, щоб не вийшло того, цього, п'ятого, десятого і якісь підпори тут робить, закручує гайки, щоб цю систему зберегти, щоб вона ще якийсь час проіснувала… а справжній талановитий правитель дивиться вперед, і він будує якісь рейки, по яких… цей поїзд поїде в якомусь напрямку", - резюмував він.

Нагадаємо, що Борис Акунін слідом за Лещенком заразився китайським вірусом.

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