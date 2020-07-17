Российский писатель Борис Акунин раскритиковал президента РФ Владимира Путина, сравнив его с царем Николаем I

Писатель считает, что в РФ нужно менять систему власти, а президент страны Владимир Путин не является талантливым правителем, поскольку пытается сохранить старую систему.

Об этом он рассказал 2019 года в интервью для программы "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, глава России Путин похож на правителя, главное чувство которого - страх. Кроме того, он добавил, что РФ нужно реформировать, страна должна стать настоящей федерацией, и регионы должны держаться вместе, поскольку им это выгодно.

"…чтобы эти регионы большой разномастной страны не разбежались во все стороны, должен быть некий общий национальный проект… они вместе должны держаться не по принуждению, не потому, что мы сейчас к вам десантников пришлем…, а потому, что нам это выгодно, нам вместе быть выгоднее и интереснее, чем врозь", - заявил писатель.

"Путин во многом похож на Николая I, в чем-то похож на Александра III (Николай I, Александр III — российские императоры — прим. ред.) … Это производит впечатление правителя, главным чувством которого является страх…" - отметил Акунин.

Писатель добавил, что Путин всего боится, поэтому не просчитывает на будущее, а реагирует на ситуацию.

"Путин все время реагирует на ситуацию, боится всего, чтобы не вышло того, сего, пятого, десятого и какие-то подпорки здесь делает, гайки подкручивает, чтобы вот эту вот систему сохранить, чтобы она еще какое-то время просуществовала… а настоящий талантливый правитель смотрит вперед, и он строит какие-то рельсы, по которым… этот поезд поедет в каком-то направлении", - резюмировал он.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России.

Также Politeka писала, что Акунин вынес приговор Путину из-за ошибки в России.