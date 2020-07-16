На Донбасі загинув ще один учасник незаконних збройних формувань

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані, які оприлюднив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штірліц на своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що бойовик Александр Скиданов з позивним "Крот" був знищений у четвер, 16 липня.

Причиною загибелі бойовика Штірліц називає "самоліквідацію".

"16.07.2020 Олександр "Крот" Скиданов пішов концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Самоліквідація", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що зазначений терорист був внесений до базу "Чистилище" на сайті "Миротворець".

В "Миротворці" повідомляють, що Скиданов - сепаратист, бойовик незаконних збройних формувань, член групи швидкого реагування "Бетмен", можливий позивний - "Кріт".

Бойовик брав участь в захопленні будівлі СБУ в Луганську.

Дата народження - 19 грудня 1976 року.

Також "Миротворець" оприлюднив адресу прожиання учасника НЗФ і посилання на його сторінки в соцмережах.

Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби ЗСУ розгромили бойовиків на Донбасі, в результаті чого окупанти зазнали серйозних втрат. Зокрема, за даними української розвідки, 15 липня українські захисники знищили двох загарбників. Ще двоє терористів отримали важкі поранення.

Нагадаємо, на Донбасі засікли російський комплекс розвідки для спецоперацій, відео з безпілотника.

Також Politeka повідомляла про загиблого бійця ЗСУ, який потрапив в засідку бойовиків: Україна втратила ще одного Героя, відомо ім'я.