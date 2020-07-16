В українській розвідці вже повідомляли про знищення бронеавтомобілю "Тигр"

На Донбасі зафіксували черговий факт присутності російської техніки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію розвідувальної спільноти InformNapalm.

Волонтери зазначили, що 8 липня 2020 року на Донбасі за допомогою безпілотника вдалось зафіксувати одну з модифікацій російського бронеавтомобілю "Тигр".

У розвідувальній спільноті провели геолокацію та ідентифікацію даної моделі, встановивши, що з високим ступенем вірогідності зафіксований безпілотником бронеавтомобіль належить до російського сучасного комплексу МК-БЛА-01 та перебував на території Донбасу з метою виконання спецзавдання.

Провівши геолокаційну прив’язку, волонтери визначили точні координати розміщення цього зразку техніки: 48.093482, 37.787252.

В InformNapalm наголосили, що у російського багатоцільового бронеавтомобілю "Тигр" є багато різних модифікацій. Це можуть бути як командно-штабні машини для перевезення керівного командного складу, так і колісна бази для комплексів з озброєнням або комплексів радіоелектронної боротьби.

В даному випадку, як наголошують в InformNapalm, відсутність на даху люка для особового складу, відсутність озброєння та додаткових елементів, а також наявність поряд з ним певних елементів, що нагадують супутникову антену, дозволяють припустити, що конкретно це авто є зразком російського сучасного комплексу МК-БЛА-01.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що 8 липня ЗСУ ліквідували двох загарбників, ще двох поранили, а також знищили один автомобіль типу "Тигр".

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