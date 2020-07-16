В украинской разведке уже сообщали об уничтожении бронеавтомобиля "Тигр"

На Донбассе зафиксировали очередной факт присутствия российской техники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию разведывательного сообщества InformNapalm.

Волонтеры отметили, что 8 июля 2020 года на Донбассе с помощью беспилотника удалось зафиксировать одну из модификаций российского бронеавтомобиля "Тигр".

В разведывательном сообществе провели геолокацию и идентификацию данной модели, установив, что с высокой степенью вероятности зафиксированный беспилотником бронеавтомобиль относится к российскому современному комплексу МК-БЛА-01 и находился на территории Донбасса с целью выполнения спецзадания.

Проведя геолокационную привязку, волонтеры определили точные координаты размещения этого образца техники: 48.093482, 37.787252.

В InformNapalm отметили, у российскго многоцелевого бронеавтомобиля "Тигр" есть много различных модификаций. Это могут быть как командно-штабные машины для перевозки руководящего командного состава, так и колесная база для комплексов с вооружением или комплексов радиоэлектронной борьбы.

В данном случае, как подчеркивают в InformNapalm, отсутствие на крыше люка для личного состава, отсутствие вооружения и дополнительных элементов, а также наличие рядом с ним определенных элементов, напоминающих спутниковую антенну, позволяют предположить, что конкретно это авто является образцом современного российского комплекса МК-БЛА-01.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что 8 июля ВСУ ликвидировали двух оккупантов, еще двух ранили, а также уничтожили один автомобиль типа "Тигр".

Также Politeka сообщала погибшем бойце ВСУ, который попал в засаду боевиков: Украина потеряла еще одного Героя, известно имя.