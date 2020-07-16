На Донбассе зафиксировали очередной факт присутствия российской техники
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию разведывательного сообщества InformNapalm.
Волонтеры отметили, что 8 июля 2020 года на Донбассе с помощью беспилотника удалось зафиксировать одну из модификаций российского бронеавтомобиля "Тигр".
В разведывательном сообществе провели геолокацию и идентификацию данной модели, установив, что с высокой степенью вероятности зафиксированный беспилотником бронеавтомобиль относится к российскому современному комплексу МК-БЛА-01 и находился на территории Донбасса с целью выполнения спецзадания.
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Проведя геолокационную привязку, волонтеры определили точные координаты размещения этого образца техники: 48.093482, 37.787252.
В InformNapalm отметили, у российскго многоцелевого бронеавтомобиля "Тигр" есть много различных модификаций. Это могут быть как командно-штабные машины для перевозки руководящего командного состава, так и колесная база для комплексов с вооружением или комплексов радиоэлектронной борьбы.
В данном случае, как подчеркивают в InformNapalm, отсутствие на крыше люка для личного состава, отсутствие вооружения и дополнительных элементов, а также наличие рядом с ним определенных элементов, напоминающих спутниковую антенну, позволяют предположить, что конкретно это авто является образцом современного российского комплекса МК-БЛА-01.
Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что 8 июля ВСУ ликвидировали двух оккупантов, еще двух ранили, а также уничтожили один автомобиль типа "Тигр".
Также Politeka сообщала погибшем бойце ВСУ, который попал в засаду боевиков: Украина потеряла еще одного Героя, известно имя.