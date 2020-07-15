На Донбасі не вщухають ворожі обстріли, і за минулу добу 7 українських військових отримали поранення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прессцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, протягом вівторка, 14 липня, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого семеро українських захисників отримали поранення.

Під час обстрілів російські найманці застосовували протитанковий ракетний комплекс "Фагот", гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поранених українських воїнів евакуаційною технікою оперативно доставили до медичних закладів, де їм було надано належну допомогу лікарів.

Окупанти не залишились без відповіді на свої підступні обстріли, в результаті чого мають трьох поранених бойовиків.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники поранили трьох загарбників", - йдеться в повідомленні штабу ООС.

Від початку поточної доби терористи "ЛНР" та "ДНР" вже чотири рази порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а також застосовуючи міномети 120-го калібру та відкриваючи вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

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