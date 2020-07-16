На Донбассе погиб еще один участник незаконных вооруженных формирований
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные, которые обнародовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц на своем Telegram-канале.
Сообщается, что боевик Александр Скиданов с позывным "Крот" был уничтожен в четверг, 16 июля.
Причиной гибели боевика Штирлиц называет "самоликвидацию".
"16.07.2020 Александр "Крот" Скиданов пошел концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Самоликвидация", - говорится в сообщении.
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Следует отметить, что указанный террорист был внесен в базу "Чистилище" на сайте "Миротворец".
В "Миротворце" сообщают, что Скиданов - сепаратист, боевик незаконных вооруженных формирований, член группы быстрого реагирования "Бэтмен", возможный позывной - "Крот".
Боевик принимал участие в захвате здания СБУ в Луганске.
Дата рождения - 19 декабря 1976 года.
Также "Миротворец" обнародовал адрес прожиання участника НВФ и ссылки на его страницы в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в течение минувших суток ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, в результате чего оккупанты понесли серьезные потери. В частности, по данным украинской разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков. Еще двое террористов получили тяжелые ранения.
Напомним, на Донбассе засекли российский комплекс разведки для спецопераций, видео с беспилотника.
Также Politeka сообщала о погибшем бойце ВСУ, который попал в засаду боевиков: Украина потеряла еще одного Героя, известно имя.