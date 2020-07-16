У «ДНР» різко затужили за ватажком бойовиків Олександром Захарченком

Про припадки туги і ностальгії серед «захисників Донбасу» розповів офіцер ЗСУ, ветеран АТО Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

На своїй сторінці в соцмережі він опублікував скрін повідомлення в групі «У Макіївці». На ньому – фото загиблого бойовика з автоматом, який сидить за столом і підпис: «Батя, повернися, ми все прос*али. Такого звидеця ми навіть не могли уявити».

Що саме прос*али і хто, автор не уточнює.

«Ми все... Йдемо викопувати батю 😄😄😄», – іронічно підписав публікацію Штефан.

«На палицю, як діда, і в бій!», «Ще зомбі апокаліпсису не вистачає», – жартують у коментарях.

Відзначимо, що останнім часом жителі «ДНР» скаржаться на свавілля, яке влаштували окупанти.

Так, буквально нещодавно про те, що витворяють найманці, написав на своїй сторінці у Фейсбуці житель підконтрольного терористам Донецька Олег Вікторович.

«По вулиці проїхала машина, з вікон стріляли в повітря... Такого не було навіть у 14((», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у графі «місце роботи» у соцмережі чоловік позначив «Донецьку народну республіку», і, судячи з публікацій, завзято підтримує окупацію Донбасу і радіє загибелі українських військових. Однак той факт, що він поскаржився на те, що сталося в Донецьку, дає підстави вважати, що витівки найманців дістали навіть особливо завзятих прихильників «руського миру».

Раніше ми розповідали про те, що бойовики намагаються будь-якими шляхами зупинити відтік молоді з ОРДЛО, Так, зараз вони ускладнили перетин КПВВ у бік України для абітурієнтів, які їдуть поступати в ВНЗ на підконтрольну Києву територію. Їх не вносять у списки «міжвідомчого штабу ДНР», затягуючи час, коли можна подавати документи, і рекомендують вступати у виші Донецька.

Нагадаємо, Кобзона "підселили" до Захарченка в центрі Донецька.

Як повідомляла Politeka, бойовики придумали бюст ліквідованому ватажкові, українці сміються.

Також Politeka писала, що покійного ватажка "ДНР" помітили на вулицях Донецька.