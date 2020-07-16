У «ДНР» різко затужили за ватажком бойовиків Олександром Захарченком
Про припадки туги і ностальгії серед «захисників Донбасу» розповів офіцер ЗСУ, ветеран АТО Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».
На своїй сторінці в соцмережі він опублікував скрін повідомлення в групі «У Макіївці». На ньому – фото загиблого бойовика з автоматом, який сидить за столом і підпис: «Батя, повернися, ми все прос*али. Такого звидеця ми навіть не могли уявити».
Що саме прос*али і хто, автор не уточнює.
Нова виплата пенсій українцям, гроші вже виділені: з'явилася термінова заява Пенсійного фонду
Залишилася без волосся Заворотнюк готується до прощання: "Я буду сумувати"
Правила виплат лікарняних та декретних кардинально змінилися: як тепер отримати гроші
Асмус вперше заговорила про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує..."
«Ми все... Йдемо викопувати батю 😄😄😄», – іронічно підписав публікацію Штефан.
«На палицю, як діда, і в бій!», «Ще зомбі апокаліпсису не вистачає», – жартують у коментарях.
Відзначимо, що останнім часом жителі «ДНР» скаржаться на свавілля, яке влаштували окупанти.
Так, буквально нещодавно про те, що витворяють найманці, написав на своїй сторінці у Фейсбуці житель підконтрольного терористам Донецька Олег Вікторович.
«По вулиці проїхала машина, з вікон стріляли в повітря... Такого не було навіть у 14((», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у графі «місце роботи» у соцмережі чоловік позначив «Донецьку народну республіку», і, судячи з публікацій, завзято підтримує окупацію Донбасу і радіє загибелі українських військових. Однак той факт, що він поскаржився на те, що сталося в Донецьку, дає підстави вважати, що витівки найманців дістали навіть особливо завзятих прихильників «руського миру».
Раніше ми розповідали про те, що бойовики намагаються будь-якими шляхами зупинити відтік молоді з ОРДЛО, Так, зараз вони ускладнили перетин КПВВ у бік України для абітурієнтів, які їдуть поступати в ВНЗ на підконтрольну Києву територію. Їх не вносять у списки «міжвідомчого штабу ДНР», затягуючи час, коли можна подавати документи, і рекомендують вступати у виші Донецька.
Нагадаємо, Кобзона "підселили" до Захарченка в центрі Донецька.
Як повідомляла Politeka, бойовики придумали бюст ліквідованому ватажкові, українці сміються.
Також Politeka писала, що покійного ватажка "ДНР" помітили на вулицях Донецька.