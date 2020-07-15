У Львівській області шукали підлітка, який втік з дому
Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.
Правоохоронці виявили 17-річного хлопця лише через три дні на блокпосту на Донбасі.
Повідомляється, що 13 липня житель села Гринів Пустомитівського району Львівської області звернувся з заявою про те, що зник його син Денис Лагодич. За словами батька, напередодні хлопець пішов з дому і перестав відповідати на дзвінки стурбованих родичів.
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Вже в середу, 15 липня, Дениса знайшли на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Він знаходився на блокпосту біля Слов'янська.
За словами молодої людини, він хотів приєднатися до військовослужбовців ЗСУ і зі зброєю в руках захищати Україну.
Поліцейські порекомендували хлопцеві почекати ще кілька років для того, щоб за цей час придбати необхідні навички і знання.
Politeka повідомляла, що президент Володимир Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з вбивством бойовиками військового медика і пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого на Донбасі.
"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни", – заявив Зеленський.
Президент також заявив, що Україна має жорстко відповідати на дії бойовиків.
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