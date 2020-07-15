Денису посоветовали подождать несколько лет

Во Львовской области искали подростка, сбежавшего из дома

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Правоохранители обнаружили 17-летнего парня лишь через три дня на блокпосту на Донбассе.

Сообщается, что 13 июля житель села Гринев Пустомытовского района Львовской области обратился с заявлением о том, что исчез его сын Денис Лагодыч. По словам отца, накануне парень ушел из дома и перестал отвечать на звонки встревоженных родственников.

Несовершеннолетнего юношу объявили в розыск, правоохранители разослали ориентировки по всей Украине.

Уже в среду, 15 июля, Дениса нашли на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил. Он находился на блокпосту около Славянска.

По словам молодого человека, он хотел присоединиться к военнослужащим ВСУ и с оружием в руках защищать Украину.

Полицейские порекомендовали парню подождать еще несколько лет для того, чтобы за это время приобрести необходимые навыки и знания.

Politeka сообщала, что президент Владимир Зеленский взял под личный контроль ситуацию с убийством боевиками военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцевого на Донбассе.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", – заявил Зеленский.

Президент, также заявил, что Украина должна жестко отвечать на действия боевиков.

Боевики решились на подлую атаку, ВСУ несут потери: подробности боя.

В МИД собираются отомстить оккупантам за медика ВСУ: «Мы привлечем всех…»

Юсупова раскритиковала украинские власти за неуважение к герою: «Позор!»