Російський письменник Віктор Шендерович висловився про майбутнє президента РФ Володимира Путіна

На його думку, президент Російської Федерації Володимир Путін не зможе втекти з країни, якщо у нього почнуться проблеми, як це зробив у лютому 2014 року тодішній український лідер Віктор Янукович, тому що у нього немає союзників.

Таку думку він висловив 2017 року в ефірі "Ехо Москви".

"Він не втече, як Янукович. Адже різниця між Януковичем і Путіним досить суттєва. Старшого брата немає. Він сам старший брат - Путін, я маю на увазі. Є що? – є величезна армія, здатна завдати величезної шкоди. Є ядерна зброя як фактор шантажу. Ось ці інструменти є... Енергоресурси для підкупу... Територія — це скоріше перешкода. А так ядерна зброя, армія і ресурси – так, скільки це буде триматися", - сказав він.

Він також вважає, що з РФ ведуть переговори тому, що її влада "при наявності ядерної зброї симулює неосудність". Шендерович підкреслив, що Захід в обличчі Путіна має справу з "проблемою", однак вона вирішувана.

"Ну так, велика проблема. Я ризикну отримати знову, але - з Гітлером довше не могли вирішити, з Сталіним довго не могли вирішити. Ця проблема вирішується зараз. Це набагато менша проблема для світу, ніж Сталін чи Гітлер. Повір, набагато менша. І проблема зафіксована. Путін зробив все для того, щоб за кілька років ми вийшли з світової системи. З рівноваги світового. З світової еліти. Ми стали не партнером, а проблемою. Світ навів очі на різкість, цю проблему вирішувати", - резюмував він.

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