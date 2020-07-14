Російський письменник Віктор Єрофєєв висловився про ситуацію в Україні

За його словами, яма, в якій опинилася Росія, в два рази глибше, ніж українська. Однак Україні теж буде дуже важко вирватися з "совка".

Таку заяву він зробив 2016 року в ефірі програми "Люди.Hard Talk" на телеканалі "112 Україна".

"Я бачу Україну як зараз нещасну країну, яка ледве вилазить з цієї ями. Але якщо російська яма – це 50 метрів, то у вас – приблизно 25. А ми-то думали в 90-і роки, що там яма 5 метрів, виліземо, як з могили, і підемо гуляти. Ями виявилися глибше", – поскаржився письменник.

При цьому Єрофєєв зазначив, що Україні не вдасться вибратися з ями без допомоги.

"У вас 25 метрів, це теж треба спеціальні засоби. Драбинкою не обійдешся. І дуже розколота країна. Я дивлюся, і зараз у Києві до мене підходять люди, які говорять про совку як про мрію. Згадують Радянський Союз – такий взагалі маячня. Я бачу, що дуже багато головою повернені назад. Тобто не в Європу", – підкреслив він.

Письменник додав, що в Західній Україні настрої інші.



"Я дуже люблю Україну. І не тільки за сімейним міркувань. Мені здається, що моя любов до України пов'язана з надією. Я думаю, що якщо Україна переможе і вистоїть, і знайде свій шлях в Європу, то це буде якимось параметром для Росії. А якщо вона не переможе, то наші справи, росіяни, будуть зовсім кепські", – резюмував Єрофєєв.

Як повідомляла Politeka, письменник Єрофєєв розповів, чому Путін вчепився в Україну.

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