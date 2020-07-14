Бойовик «ЛНР» Валерій Глуходєдов з позивним «Дід», який воював проти України на Донбасі, був жорстоко обманутий у своїй любові до Росії

«Зворушливу» історію «ополченця», який було поткнувся за російським громадянством, розповів у своєму блозі журналіст Денис Казанський. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

56-річному Глуходєдову відмовили в отриманні громадянства, мотивувавши це тим, що він «являє загрозу національній безпеці РФ».

«На словах Росія розповідає про повсталий народ Донбасу, про шахтарів і трактористів, які просто хочуть говорити рідною мовою, про героїчних повстанців, які борються проти хунти і фа*истів, а насправді росіяни визнають, що це просто злочинний набрід, якому в Росії не місце», – підкреслює Казанський.

І тут же вказує на подвійні стандарти кремлівської пропаганди.

«Коли в Україні ми називаємо цих людей бандитами, мародерами, терористами, росіяни обурюються. Вони починають кричати, що ми ображаємо жителів Донбасу, ми на них навішуємо ярлик терористів, ми наговорюємо, ми по-всякому цих людей чесних несправедливо обзиваємо. Але як тільки ці «чесні ополченці» приїжджають у Росію, починається зовсім інше ставлення. І там по факту визнають, що це просто-напросто злочинна шваль, якій у Росії не місце і якій російські паспорти давати не потрібно».

Журналіст підсумовує, що поки «ополченці» вбивають і мародерствують на території України, для росіян це ок: їх підтримують і героїзують. Але як тільки вони приїжджають в Росію, починається вже зовсім інша розмова.

«Дивно, як їм взагалі в РФ паспорти видають. Та кожен з тих, хто воював на боці "ДНР" і "ЛНР" – потенційна загроза будь-якої державності. Їм місце тільки у в'язниці», «Власне, з тієї ж причини всі ці лідери коколчення вирушили на корм черв'якам, оскільки вони небезпечні для кремля. Але ваті і далі будуть розповідати про українських шинобі, котрі усунули "героїв" маняросії», «Батьківщина кине тебе, синку. Завжди», – відреагували користувачі в коментарях.

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