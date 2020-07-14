Боевик «ЛНР» Валерий Глуходедов с позывным «Дед», который воевал против Украины на Донбассе, был жестоко обманут в своей любви к России

«Трогательную» историю «ополченца», который было поткнулся за российским гражданством, рассказал в своем блоге журналист Денис Казанский. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

56-летнему Глуходедову отказали в получении гражданства, мотивировав это тем, что он «представляет угрозу национальной безопасности РФ».

«На словах Россия рассказывает про восставший народ Донбасса, про шахтеров и трактористов, которые просто хотят говорить на родном языке, про героических ополченцев, которые сражаются против хунты и фа*истов, а на деле россияне признают, что это просто преступный сброд, которому в России не место», – подчеркивает Казанский.

И тут же указывает на двойные стандарты кремлевской пропаганды.

«Когда мы в Украине называем этих людей бандитами, мародерами, террористами, россияне негодуют. Они начинают орать, что мы оскорбляем жителей Донбасса, мы на них навешиваем ярлык террористов, мы клевещем, мы по-всякому этих людей честных несправедливо обзываем. Но как только эти «честные ополченцы» приезжают в Россию, начинается совсем другое отношение. И там по факту признают, что это просто-напросто преступная шваль, которой в России не место и которой российские паспорта давать не нужно».

Журналист подытоживает, что пока «ополченцы» убивают и мародерствуют на территории Украины, для россиян это ок: их поддерживают и героизируют. Но как только они приезжают в Россию, начинается уже совсем другой разговор.

«Странно, как им вообще в РФ паспорта выдают. Да каждый из воевавших на стороне "ДНР и ЛНР" – потенциальная угроза любой государственности. Им место только в тюрьме», «Собственно, по той же причине все эти лидеры коколчения отправились на корм червям, поскольку они опасны для кремля. Но вате и дальше будут рассказывать про украинских шиноби, устранивших "героев" маняроссии», «Родина бросит тебя, сынок. Всегда», – отреагировали пользователи в комментариях.

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