Російський письменник Борис Акунін розповів, як можна врятувати РФ від згубного впливу путінського режиму

За його словами, хронічні хвороби Росії можуть бути вилікувані лише способом повної перебудови всієї держави знизу, зміни її суті і основи.

Таку думку він озвучив 2020 року в інтерв'ю The Bell.

За його словами, до тих пір, поки держава буде відновлювати централізовану структуру, будь-який демократичний вождь в РФ через деякий час перетвориться в Путіна. Він також зазначив, що РФ варто відмовитися від ординського принципу.

"Тому що він побачить, що велика країна розвалюється, що немає порядку, що починається бардак, і почне негайно закручувати гайки, і все це відновлювати. Ця історія буде повторюватися до тих пір, поки Росія не зміниться як держава, поки вона не відмовиться від цього самого ординського принципу", – зазначив він.

На його думку, навіть, якщо в Росії з'явиться свій Вацлав Гавел, але при цьому збережеться гіперцентралізована система, то він або поступається принципами і стає Путіним, або його з'їдають.

"Він втратить владу чи ні залежатиме вже від нього і його команди – до якої міри вони дієздатні. Якщо все це робити розраховано і швидко, то це все спрацює. Більше того, я переконаний, що це єдиний спосіб порятунку Росії як великої держави. Тому що якщо Росію не перебудувати, то те, що ми спостерігали в 1991-му році – це був перший етап розпаду імперії, а буде ще й другий", – зазначив Акунін.

Нагадаємо, що Борис Акунін слідом за Лещенком заразився китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, письменник Борис Акунін розповів про нестерпним життя в путінській Росії.

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