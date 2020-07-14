Российский писатель Борис Акунин рассказал, как можно спасти РФ от пагубного влияния путинского режима

По его словам, хронические болезни России могут быть излечены только способом полной перестройки всего государства снизу, изменения его сути и основы.

Такое мнение он озвучил 2020 года в интервью The Bell.

По его словам, до тех пор пока государство будет восстанавливать централизированную структуру, любой демократический вождь в РФ за некоторое время превратится в Путина. Он также отметил, что РФ стоит отказаться от ордынского принципа.

"Потому что он увидит, что большая страна разваливается, что порядка нет, что начинается бардак, и начнет немедленно закручивать гайки, и все это восстанавливать. Эта история будет повторяться до тех пор, пока Россия не изменится как государство, пока она не откажется от этого самого ордынского принципа", – отметил он.

По его мнению, даже, если в России появится свой Вацлав Гавел, но при этом сохранится гиперцентрализованная система, то он или поступается принципами и становится Путиным, или его съедают.

"Потеряет он власть или нет будет зависеть уже от него и его команды – до какой степени они дееспособны. Если все это делать рассчитано и быстро, то это все сработает. Более того, я убежден, что это единственный способ спасения России как большого государства. Потому что если Россию не перестроить, то то, что мы наблюдали в 1991-ом году – это был первый этап распада империи, а будет еще и второй", – отметил Акунин.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России.

Также Politeka писала, что Акунин вынес приговор Путину из-за ошибки в России.