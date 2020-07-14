На Луганщині снаряди бойовиків нищать посіви на полях
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Військові показали фоторафії полів біля Новотошківського з висоти пташиного польоту, на яких можна побачити вирви від снарядів.
У 93-й ОМБр "Холодний Яр" наголосили, що снаряди окупантів не тільки нищать посіви, а ще й можуть спричинити пожежі на полях.
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"Ось так виглядають пшеничні поля біля Новотошківського з висоти пташиного польоту. Вирви від ворожих снарядів нищать посіви. Та ще небезпечніше - пожежі, який може спричинити вогонь російських військ", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, вчора, 13 липня, на Луганщині після тижня масштабних лісових пожеж вогонь вдалось повністю ліквідувати.
Рятувальники ДСНС проінформували, що 13 липня о 17.20 лісову пожежу на території Новоайдарського району Луганської області, яка виникла ще минулого понеділка, 6 липня, було ліквідовано.
У ДСНС нагадали, що пожежа виникла поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків швидко поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. Через декілька днів, 9 липня, пожежу вдалось локалізувати, однак вогонь все ще не було ліквідовано.
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