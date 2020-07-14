На Луганщине снаряды боевиков уничтожают посевы на полях
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Военные показали фоторафії полей возле Новотошковского с высоты птичьего полета, на которых можно увидеть воронки от снарядов.
В 93-й ОМБр "Холодный Яр" отметили, что снаряды оккупантов не только уничтожают посевы, а еще и могут вызвать пожары на полях.
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
Аллу Пугачеву задержали в Москве по нашумевшему делу: "увели под руки", кадры
Пенсии и зарплаты украинцев под угрозой, в Раде сообщили о проблемах: «Денег хватит до…»
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Зеленского и отмена пенсий - главное за ночь
"Вот так выглядят пшеничные поля возле Новотошковского с высоты птичьего полета. Воронки от вражеских снарядов уничтожают посевы. И еще опаснее - пожары, которые может вызвать огонь российских войск", - говорится в сообщении.
Как известно, вчера, 13 июля, на Луганщине после недели масштабных лесных пожаров огонь удалось полностью ликвидировать.
Спасатели ГСЧС проинформировали, что 13 июля в 17.20 лесной пожар на территории Новоайдарского района Луганской области, который возник еще в прошлый понедельник, 6 июля, был ликвидирован.
В ГСЧС напомнили, что пожар возник вблизи с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений быстро распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Через несколько дней, 9 июля, пожар удалось локализовать, однако огонь все еще не был ликвидирован.
Напомним, Луганщина в огне: «Семьи остались без крыши над головой».
Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.
Также Politeka писала, что боевики «ЛНР» не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине: "Вчера мы договорились, но...".