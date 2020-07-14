На Луганщине снаряды боевиков уничтожают посевы на полях

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Военные показали фоторафії полей возле Новотошковского с высоты птичьего полета, на которых можно увидеть воронки от снарядов.

В 93-й ОМБр "Холодный Яр" отметили, что снаряды оккупантов не только уничтожают посевы, а еще и могут вызвать пожары на полях.

"Вот так выглядят пшеничные поля возле Новотошковского с высоты птичьего полета. Воронки от вражеских снарядов уничтожают посевы. И еще опаснее - пожары, которые может вызвать огонь российских войск", - говорится в сообщении.

Как известно, вчера, 13 июля, на Луганщине после недели масштабных лесных пожаров огонь удалось полностью ликвидировать.

Спасатели ГСЧС проинформировали, что 13 июля в 17.20 лесной пожар на территории Новоайдарского района Луганской области, который возник еще в прошлый понедельник, 6 июля, был ликвидирован.

В ГСЧС напомнили, что пожар возник вблизи с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений быстро распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Через несколько дней, 9 июля, пожар удалось локализовать, однако огонь все еще не был ликвидирован.

Напомним, Луганщина в огне: «Семьи остались без крыши над головой».

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что боевики «ЛНР» не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине: "Вчера мы договорились, но...".