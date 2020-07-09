В мережі з'явилось відео, на якому зафіксовано, як на Луганщині невідомі їздять по полю та підпалюють все на своєму шляху
Як передає Politeka, запис оприлюднив волонтер Роман Донік.
Кадри з Луганщини були зняті за допомогою безпілотника.
На записі можна побачити, як по полю їздить позашляховик, з вікна якого чоловік виливає і підпалює пальне, через що почалася пожежа.
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На тлі цього волонтер іронізував з приводу заяв СБУ та Офісу президента про "випадкові загорання".
"Офіс президента і Служба безпеки України, розкажіть нам ще про випадкові загорання через аномальну спеку у Луганській області. А ми послухаємо, посміємося", - написав Донік в коментарі до відео.
Слід зазначити, що наразі достовірно невідомо, чи пов’язаний цей підпал з лісовими пожежами у Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах, які досі не вдається ліквідувати.
Як відомо, 6 липня внаслідок загорання сухої трави в Луганській області почалися лісові пожежі. Наразі правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.
Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, в поліції такожі розглядають версію можливого потрапляння снарядів з окупованих територій Донбасу.
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