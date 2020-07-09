В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как на Луганщине неизвестные ездят по полю и поджигают все на своем пути

Как передает Politeka, запись обнародовал на своем YouTube-канале волонтер Роман Доник.

Кадры из Луганщины были сняты при помощи беспилотника.

На записи можно увидеть, как по полю ездит внедорожник, из окна которого человек выливает и поджигает топливо, из-за чего начался пожар.

На фоне этого волонтер иронизировал по поводу заявлений СБУ и Офиса президента о "случайных возгораниях".

"Офис президента и Служба безопасности Украины, расскажите нам еще о случайных возгораниях из-за аномальной жары в Луганской области. А мы послушаем, посмеемся", - написал Доник в комментарии к видео.

Следует отметить, что пока что достоверно неизвестно, связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах, которые до сих пор не удается ликвидировать.

Как известно, 6 июля в результате возгорания сухой травы в Луганской области начались лесные пожары. Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии возникновения лесного пожара в области: погодные условия (аномальная жара), неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Кроме трех основных версий возникновения пожара на Луганщине, в полиции также рассматривают версию возможного попадания снарядов с оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, Луганщина в огне: «Семьи остались без крыши над головой».

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что боевики «ЛНР» не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине: "Вчера мы договорились, но...".