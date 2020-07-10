Затопило шахту, на об'єкті якої був ядерний вибух

У "ДНР" повністю затопило об'єкт однієї із шахт, де в часи СРСР випробовували ядерну зброю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані International Human Rights Community.

Так, IHRC має підтверджені дані про повне затоплення об'єкта "Кліваж" колишньої шахти "Юнком" на окупованій території Донецької області.

Відомо, що сумарна концентрація радіонуклідів у водоносних горизонтах прилеглої території, при заборі на відстані 5 км від об'єкту, склала 20-34*103 Бк/кг.

Таким чином, питна вода на території "ДНР" вже може бути небезпечною.

"Це означає що низькорадіоактивна вода вже надходить в горизонти питної води", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що 14 квітня 2018 року окупаційна влада "ДНР" припинила відкачування води на шахті "Юнком", на якій в 1979 році, за часів СРСР, було здійснено ядерний вибух. Такий проєкт тоді отримав назву "об'єкт "Кліваж".

Після ядерного вибуху радянська влада вирішила залишити оточену кубометрами піску радіоактивну капсулу в сухому стані і відкачувати з шахти воду, щоб не допустити потрапляння радіації на поверхню, а також щоб уникнути затоплення місцевості і потрапляння забрудненої рідини в грунтові води. При цьому нікому достеменно не відомо, що саме відбувається під землею з капсулою.

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