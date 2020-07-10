У "ДНР" повністю затопило об'єкт однієї із шахт, де в часи СРСР випробовували ядерну зброю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані International Human Rights Community.
Так, IHRC має підтверджені дані про повне затоплення об'єкта "Кліваж" колишньої шахти "Юнком" на окупованій території Донецької області.
Відомо, що сумарна концентрація радіонуклідів у водоносних горизонтах прилеглої території, при заборі на відстані 5 км від об'єкту, склала 20-34*103 Бк/кг.
Орбакайте засвітила красеня сина і зарослого Галкіна на рідкісному сімейному фото: «Кохані...»
Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"
Мокра Анастасія Квітко пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "Кращий вид"
Німецька чемпіонка, спустивши штани і скинувши ліфчик, змусила плакати від захвату: "Валерія, гаряче!"
Таким чином, питна вода на території "ДНР" вже може бути небезпечною.
"Це означає що низькорадіоактивна вода вже надходить в горизонти питної води", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що 14 квітня 2018 року окупаційна влада "ДНР" припинила відкачування води на шахті "Юнком", на якій в 1979 році, за часів СРСР, було здійснено ядерний вибух. Такий проєкт тоді отримав назву "об'єкт "Кліваж".
Після ядерного вибуху радянська влада вирішила залишити оточену кубометрами піску радіоактивну капсулу в сухому стані і відкачувати з шахти воду, щоб не допустити потрапляння радіації на поверхню, а також щоб уникнути затоплення місцевості і потрапляння забрудненої рідини в грунтові води. При цьому нікому достеменно не відомо, що саме відбувається під землею з капсулою.
Нагадаємо, вибух прогримів в житловому будинку під Донецьком: бойовики всіляко намагаються приховати подробиці.
Як повідомляла Politeka, окупований Донецьк зачищають від російських прапорів: красномовне фото.
Також Politeka писала "Немає сил терпіти": жителі "ДНР" на колінах благають про пощаду на блокпостах, відео.