Українська письменниця Оксана Забужко розкрила гірку історію відносин між Україною і Росією

На її думку, Донбас почали відокремлювати від України задовго до 2014 року.

Про це вона розповіла 2018 року для журналістів видання "Апостроф".

"За станом на 1997 рік книжкова дистрибуція на Донбасі вже повністю була під російським монополістом. Українським видавцям, щоб влізти в тамтешній книжковий магазин і просити, щоб взяли на реалізацію українські книжечки, треба було Бог знає як низько кланятися. А це дуже серйозний показник – не просто економічної, а саме інформаційної політики", - уточнила Забужко.

Вона додала, що в Донецьку навіть ресторани української кухні не було, а це свідчить про те, що регіон наперед "зачищали" від будь-яких ознак того, що це Україна.

Вона додала, що інформаційне захоплення українського ефірного простору почалося ще в 2000-2004 роках.

"Зараз людям треба нагадувати, як було в 90-их – що в 90-ті Росія ще не контролювала наші ЗМІ, не сидів тоді на кожному каналі московський редактор, якась своя умовна Маша Столярова, під приводом того, що він від інвестора або звідкись ще. І наші телебачення і радіо не транслювали нон-стопом російський продукт, а виробляли власний, своїми силами – і іноді у них навіть непогано виходило..." - наголосила Забужко.

За її словами, " мінімум 15 років триває захоплення Росією українського інформаційного простору".