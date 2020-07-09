Украинская писательница Оксана Забужко раскрыла горькую историю отношений между Украиной и Россией

По ее мнению, Донбасс начали отделять от Украины задолго до 2014 года.

Об этом она рассказала 2018 года для журналистов издания "Апостроф".

"По состоянию на 1997 год книжная дистрибуция на Донбассе уже полностью была под российским монополистом. Украинским издателям, чтобы влезть в тамошний книжный магазин и упросить, чтобы взяли на реализацию украинские книжечки, надо было Бог знает как низко кланяться. А это очень серьезный показатель – не просто экономической, а именно информационной политики", - уточнила Забужко.

Она добавила, что в Донецке даже ресторана украинской кухни не было, а это свидетельствует о том, что регион наперед "зачищали" от каких-либо признаков того, что это Украина.

Она добавила, что информационный захват украинского эфирного пространства начался еще в 2000-2004 годах.

"Сейчас людям нужно уже напоминать, как было в 90-е – что в 90-е Россия еще не контролировала наши СМИ, не сидел тогда на каждом канале московский редактор, какая-нибудь своя условная Маша Столярова, под предлогом того, что он от инвестора или откуда-то еще. И наши телевидение и радио не транслировали нон-стопом российский продукт, а производили собственный, своими силами – и иногда у них даже неплохо получалось..." - подчеркнула Забужко.

По ее словам, " минимум 15 лет продолжается захват Россией украинского информационного пространства".