Відома письменниця Оксана Забужко зробила несподівану заяву про Україну

За його словами, українці не бачать, до якої міри продовжують жити в СРСР, керуючись законами, підписаними ще Йосипом Сталіним.

Такеое думку вона озвучила в інтерв'ю для видання Апостроф.

"Ми навіть не усвідомлюємо те, як часто користуємося законами, прописаними, вибачте, ще товаришем Сталіним. Молодше покоління взагалі цього не знає, ось у чому жах і головна маніпуляція – ставка на те, що з часом до тоталітарного права звикають і суспільство починає сприймати його як природну норму… Ми не бачимо, до якої міри продовжуємо жити в СРСР", - вважає Забужко.

При цьому Забужко вважає, що Україні потрібна правова реформа.

"У нас же навіть у дрібницях регламентація життя ще залишилася радянська, є купа сфер, де законодавство не змінювалося зі сталінських часів! І я не тільки про персональні пенсії колишніх енкаведистів кажу. Наприклад, коли ви йдете в басейн, як гадаєте, чому вам потрібна довідка від гінеколога дерматолога? У нас ви не можете просто зайти з вулиці і піти плавати, ні! Вам потрібна довідка від дерматолога та гінеколога, тому що санепідемстанція вимагає", - пише Забужко.