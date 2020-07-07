Відома письменниця Оксана Забужко зробила несподівану заяву про Україну
За його словами, українці не бачать, до якої міри продовжують жити в СРСР, керуючись законами, підписаними ще Йосипом Сталіним.
Такеое думку вона озвучила в інтерв'ю для видання Апостроф.
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"Ми навіть не усвідомлюємо те, як часто користуємося законами, прописаними, вибачте, ще товаришем Сталіним. Молодше покоління взагалі цього не знає, ось у чому жах і головна маніпуляція – ставка на те, що з часом до тоталітарного права звикають і суспільство починає сприймати його як природну норму… Ми не бачимо, до якої міри продовжуємо жити в СРСР", - вважає Забужко.
При цьому Забужко вважає, що Україні потрібна правова реформа.
"У нас же навіть у дрібницях регламентація життя ще залишилася радянська, є купа сфер, де законодавство не змінювалося зі сталінських часів! І я не тільки про персональні пенсії колишніх енкаведистів кажу. Наприклад, коли ви йдете в басейн, як гадаєте, чому вам потрібна довідка від гінеколога дерматолога? У нас ви не можете просто зайти з вулиці і піти плавати, ні! Вам потрібна довідка від дерматолога та гінеколога, тому що санепідемстанція вимагає", - пише Забужко.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.