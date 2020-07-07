Известная писательница Оксана Забужко сделала неожиданное заявление об Украине
По его словам, украинцы не видят, до какой степени продолжают жить в СССР, руководствуясь законами, подписанными еще Иосифом Сталиным.
Такеое мнение она озвучила в интервью для издания Апостроф.
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"Мы даже не осознаем то, как часто пользуемся законами, прописанными, извините, еще товарищем Сталиным. Младшее поколение вообще этого не знает, вот в чем ужас и главная манипуляция – ставка на то, что со временем к тоталитарному праву привыкают и общество начинает воспринимать его как естественную норму… Мы не видим, до какой степени продолжаем жить в СССР", - считает Забужко.
При этом Забужко считает, что Украине нужна правовая реформа.
"У нас же даже в мелочах регламентация жизни еще осталась советская, есть куча сфер, где законодательство не менялось со сталинских времен! И я не только о персональных пенсиях бывшим энкаведистам говорю. Например, когда вы идете в бассейн, как думаете, почему вам нужна справка от гинеколога и дерматолога? У нас вы не можете просто зайти с улицы и пойти плавать, нет! Вам нужна справка от дерматолога и гинеколога, потому что санэпидемстанция требует", - пишет Забужко.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.