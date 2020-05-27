Українська письменниця Оксана Забужко виступила з сильною промовою про Крим

На її думку, Україна, безсумнівно, поверне анексований Крим, а для Росії захоплення півострова загрожує небезпечними змінами.

Таку думку 2019 року вона висловила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Безумовно, Крим повернеться назад в Україну, тому що він завжди був з Україною: в динаміці, у війнах, в дружбі, любові, ненависті, ми географічно нероздільні. Не можна просто так відрубати ногу разом з водою, скажімо так", – сказала письменниця.

На думку Забужко, окупувавши Крим, Кремль вплутався у складну геополітичну проблему і почав велику війну, яка врешті-решт принесе великі і непотрібні зміни для самої Росії.

Україні готуватися до повернення півострова потрібно вже зараз, запевнила письменниця. За її словами, п'ять і більше років під диктатурою - дуже важке випробування для кримчан, тому Київ повинен докласти всі зусилля для того, щоб забезпечити їх реабілітацію.

"Це дуже важка ситуація, і дуже важке випробування. Це великий відрізок часу – прожити під диктатурою, шість років, можливо, сім років в межах одного людського життя – це великий, важкий, травматичний досвід, який потім все життя треба буде випльовувати і відхаркувати з цих самих отруєних неволею легенів", – резюмувала вона.