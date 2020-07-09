З такими витратами далеко не заїдеш!

Незважаючи на те, що черговий курортний сезон у Криму знову під загрозою провалу, місцеві ділки вирішили здерти з нечисленних гостей три шкури за сумнівний сервіс

Ціна на відпочинок на окупованому півостровівразили навіть такого бувалого мандрівника як скандально відомий російський блогер Ілля Варламов, про що він і написав у своєму блозі.

Росіянин зазначив, що дивився готелі з 10 по 12 липня, а всі ціни вказані за два дні проживання, включаючи всі податки і збори.

Так, у Ялті, наприклад, найдешевше обійдеться кімната в приватному секторі, за сумнівні зручності в якій доведеться викласти 4000 тисячі рублів. При цьому до найближчого пляжу доведеться топати чотири кілометри.

У санаторії імені Кірова в цьому ж місті просять за номер «а-ля 90-ті» 12 600 рублів, а ось двомісний номер у тризірковому готелі потягне вже на 30 тисяч рублів.

У найрозкішнішому готелі Криму Mriya Resort & SPA номери коштують від 61 000 за добу, а за віллу доведеться відстебнути 430 тисяч рублів за добу.

У Феодосії кімната в «гостьовому будиночку» коштує від 1600 рублів. Із сервісу – москітна сітка, а також наявність туалетного паперу.

Тримісний номер в готелі «Маяк» обійдеться в 5400 рублів.

В готелі Victory номер для сім'ї з ванною коштуватиме19 237 рублів.

Євпаторія обійдеться приблизно в такі ж суми.

І тут же Варламов приводить за приклад Європу. Так, кімната з душем і туалетом в Тіваті (Чорногорія) на два дні біля моря коштує 2600 рублів, а за 9000 можна зняти на вихідні хорошу квартиру на чотирьох людей.

В італійському Ріміні можна за 4600 рублів зняти невеликий номер з балконом недалеко від пляжу, а за 6000 рублів – вже хороший вибір тризіркових готелів майже біля моря.

Готель у п'ятизірковому готелі на Майорці коштує близько 30 000 за два дні.

Підбиваючи підсумки, Варламов прийшов до невтішного висновку:

«У Криму зараз ціни на проживання в середньому удвічі вищі, ніж у Європі чи ОАЕ, і втричі вищі, ніж у Туреччині і Єгипті. При цьому сервіс і якість пляжів точно не на користь Криму».

Нагадаємо, кримчанин пошкодував про похід на референдум і завив про свавілля росіян.

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