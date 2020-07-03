Один из самых красивых курортных городов Крыма Феодосия после аннексии пришла в упадок, и этот процесс продолжается

Во что превратилась жемчужина оккупированного полуострова, показал известный российский блогер Илья Варламов, опубликовав подробный отчет под названием «Курортный сезон в Крыму. Феодосия: как из рая сделали гадючник» на своей странице в «Живом Журнале».

По его словам, он проехал Крым от Севастополя до Керчи, чтобы посмотреть, как здесь «кипит» туристический сезон.

Приезжать на полуостров из других регионов без справок и обсервации разрешили ещё две недели назад, однако отели и санатории нормально заработали только с июля.

«Чтобы заселиться, нужно было командировочное удостоверение – странная бумага из прошлого, которая отсекала курортников. Это, правда, не мешало тем, кто готов ютиться в легендарных крымских трущобах частного сектора. Они тоненьким ручейком потекли в Крым ещё в июне, постепенно заполняя пляжи», – пишет он.

Первым городом после Симферополя, куда поехал Варламов, стала Феодосия. Здесь родился и вырос художник Иван Айвазовский, жил и писал Александр Грин, Осип Мандельштам, гостили Чехов, Горький и другие известные личности.

Однако сейчас город утратил былую красоту. Блогер поясняет, что он зарос «шалманами, дешёвыми дискотеками и пивными рыгаловками».

«Если другие курорты Крыма ещё как-то развиваются, то Феодосия не меняется вообще никак. Совсем. Тут ничего не происходит! Как был пи***ц и разруха, так они тут и остались. После 2014 года было принято говорить: «Ну-у-у-у-у-у, это х*хлы довели такое прекрасное место до состояния помойки! Во всём виноваты х*хлы! Вот мы теперь порядок-то наведём! Вот сейчас плечи расправим, вот будет красота!» Ага... Прошло 6 лет, но что-то пока ничего не меняется...», – констатирует он.

Свои слова Варламов подтверждает фотографиями, на которых – депрессия и печаль.

Так, пляжи Феодосии грязные и неухоженные, а после шторма общую картину еще больше портят вынесенные на берег водоросли. Те, кто не хочет лежать в мусоре, могут за 300 рублей арендовать лежак.

«Из сервисов всё, примерно, как на провинциальном вокзале. Шавуха сомнительного происхождения, дешёвый пивас, кукуруза, мороженое», – подчеркивает россиянин.

Когда приходит вечер, свою лепту в общую картину «отдыха» вносят музыка уровня деревенских дискотек и запахи горящего на углях мяса и пива.

Среди прочих моментов Варламов отметил хаотичную застройку, причем рядом с историческими зданиями лепят подобие чего-то современного, засилье аудиорекламы на улицах и так далее.

«По Феодосии сложно ходить, потому что куда ни посмотри, будет больно. И хорошо, что фотография не передаёт звук!.. Город реально загибается и с каждым годом опускается на дно. Раньше ещё была хоть какая-то надежда, но сейчас её почти не осталось. Городом никто не занимается, сюда не вкладывают деньги. Местные живут одним днём: если можно что-то урвать здесь и сейчас, надо урвать», – с грустью подытожил автор.

Напомним, оккупанты решились на "открытие" в Крыму, сделано заявление.

Как сообщала Politeka, крымчане решили уничтожить полуостров, чтобы «насолить» Путину.

Также Politeka писала, что Россия вернет Крым Украине, раскрыта правда о преемнике Путина: «Это для него последний…».