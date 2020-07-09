Несмотря на то, что очередной курортный сезон в Крыму снова под угрозой провала, местные дельцы решили содрать с немногочисленных гостей три шкуры за сомнительный сервис
Цена на отдых на оккупированном полуострове впечатлили даже такого бывалого путешественника как скандально известный российский блогер Илья Варламов, о чем он и написал в своем блоге.
Россиянин отметил, что смотрел гостиницы с 10 по 12 июля, а все цены приведены за два дня проживания, включая все налоги и сборы.
Так, в Ялте, например, дешевле всего обойдется комната в частном секторе, за сомнительные удобства которой придется выложить 4000 тысячи рублей. При этом до ближайшего пляжа придется топать четыре километра.
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В санатории имени Кирова в этом же городе просят за номер «а-ля 90-ые» 12 600 рублей, а вот двухместный номер в трехзвездочном отеле потянет уже на 30 тысяч рублей.
В самом роскошном отеле Крыма Mriya Resort & SPA номера стоят от 61 000 за сутки, а за виллу придется отстегнуть 430 тысяч рублей за сутки.
В Феодосии комната в «гостевом домике» стоит от 1600 рублей. Из сервиса – москитная сетка, а также наличие туалетной бумаги.
Трехместный номер в отеле «Маяк» обойдется в 5400 рублей.
В отеле Victory номер для семьи с ванной будет стоить 19 237 рублей.
Евпатория обойдется примерно в такие же суммы.
И тут же Варламов приводит в пример Европу. Так, комната с душем и туалетом в Тивате (Черногория) на два дня у моря стоит 2600 рублей, а за 9000 можно снять на выходные хорошую квартиру на четырех человек.
В итальянском Римини можно за 4600 рублей снять небольшой номер с балконом недалеко от пляжа, а за 6000 рублей – уже хороший выбор трехзвездочных отелей почти у моря.
Отель в пятизвездочном отеле на Майорке стоит около 30 000 за два дня.
Подводя итоги, Варламов пришел к неутешительному выводу:
«В Крыму сейчас цены на проживание в среднем в 2 раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей точно не в пользу Крыма».
Напомним, крымчанин пожалел о походе на референдум и взвыл от беспредела россиян.
Как сообщала Politeka, в сети показали, во что превратилась Феодосия в "родной гавани".
Также Politeka писала, что крымчане решили уничтожить полуостров, чтобы «насолить» Путину.