С такими тратами далеко не уедешь!

Несмотря на то, что очередной курортный сезон в Крыму снова под угрозой провала, местные дельцы решили содрать с немногочисленных гостей три шкуры за сомнительный сервис

Цена на отдых на оккупированном полуострове впечатлили даже такого бывалого путешественника как скандально известный российский блогер Илья Варламов, о чем он и написал в своем блоге.

Россиянин отметил, что смотрел гостиницы с 10 по 12 июля, а все цены приведены за два дня проживания, включая все налоги и сборы.

Так, в Ялте, например, дешевле всего обойдется комната в частном секторе, за сомнительные удобства которой придется выложить 4000 тысячи рублей. При этом до ближайшего пляжа придется топать четыре километра.

В санатории имени Кирова в этом же городе просят за номер «а-ля 90-ые» 12 600 рублей, а вот двухместный номер в трехзвездочном отеле потянет уже на 30 тысяч рублей.

В самом роскошном отеле Крыма Mriya Resort & SPA номера стоят от 61 000 за сутки, а за виллу придется отстегнуть 430 тысяч рублей за сутки.

В Феодосии комната в «гостевом домике» стоит от 1600 рублей. Из сервиса – москитная сетка, а также наличие туалетной бумаги.

Трехместный номер в отеле «Маяк» обойдется в 5400 рублей.

В отеле Victory номер для семьи с ванной будет стоить 19 237 рублей.

Евпатория обойдется примерно в такие же суммы.

И тут же Варламов приводит в пример Европу. Так, комната с душем и туалетом в Тивате (Черногория) на два дня у моря стоит 2600 рублей, а за 9000 можно снять на выходные хорошую квартиру на четырех человек.

В итальянском Римини можно за 4600 рублей снять небольшой номер с балконом недалеко от пляжа, а за 6000 рублей – уже хороший выбор трехзвездочных отелей почти у моря.

Отель в пятизвездочном отеле на Майорке стоит около 30 000 за два дня.

Подводя итоги, Варламов пришел к неутешительному выводу:

«В Крыму сейчас цены на проживание в среднем в 2 раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей точно не в пользу Крыма».

Напомним, крымчанин пожалел о походе на референдум и взвыл от беспредела россиян.

Как сообщала Politeka, в сети показали, во что превратилась Феодосия в "родной гавани".

Также Politeka писала, что крымчане решили уничтожить полуостров, чтобы «насолить» Путину.