Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова знову стала об'єктом насмішок у мережі

Приводом для цього послужила, здавалося б, досить мила розповідь чиновниці про свої маленькі слабкості, яку опублікували в блозі «Μид Ρöuccu», передає Politeka.net.

У відеозаписі Захарова розповідає про те, чим любить займатися у вільний час.

Интересно, что именно Мария любит выращивать: мак, коноплю или кустарники коки?



pic.twitter.com/L1WGT1r1ci — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) July 8, 2020

«Одне з моїх хобі та захоплень – природа. Я дуже люблю не тільки споглядати, але ще і щось таке вирощувати. Є в мене така слабкість. Я багато дерев посадила, квітів», – каже спікерка Лаврова, при цьому ховаючи посмішку і намагаючись поменше дивитися в камеру.

Зазначимо, що ці кадри відразу ж викликали іронію в коментарях, оскільки чиновниці давно приписували небайдужість до алкоголю і наркотичних засобів. Незважаючи на те, що ніде і ніколи це офіційно підтверджено не було, підозра у шкідливих звичках намертво прикипіла до Захарової.

«Ручками інтуїтивно загортає косячок», «тепер зрозуміло, звідки у неї тяга до наркотиків», «Мачину, по-любому)», «Раз про квіти заговорила, то точно вирощує мак. На важкі наркотики потягнуло...», «ну не тільки споглядати і вирощувати, ще і вживати», – жартують завсідники.

Раніше Захарова анонсувала вихід двох пісень, для яких вона написала тексти. Чиновниця розповіла, що півроку тому вона разом з «Русским радио» оголосили конкурс лезгінки.

«Був текст, а я дуже люблю лезгінку. Конкурс відбувся, виграла його представниця одного з наших регіонів», – заявила вона.

Що ж стосується другої композиції, за словами офіційного представника МЗС РФ, вона була написана «в пориві абсолютних емоцій», а виконувати її буде одна з найвідоміших співачок Росії.

Ми також писали, що Захарова не раз виставляла себе на посміховисько безглуздими нарядами. Так, зовсім недавно в мережі висміяли чиновницю в короткій сукні, смішних босоніжках і не менш безглуздій бейсболці.

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Нагадаємо, Захарова довела росіян ганебною витівкою й отримала потужного ляпаса від Собчак.

Як повідомляла Politeka, перелякана Захарова розлякала росіян своїми брудними волоссям, скандальний кадр вже в мережі.

Також Politeka писала, що Захарова оскандалилася погрозами іноземцям через вірус.