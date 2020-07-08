Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова стала объектом насмешек в сети
Поводом для этого послужил, казалось бы, весьма безобидный рассказ чиновницы о своих маленьких слабостях, который опубликовали в блоге «Μuд Ρöuccu», передает Politeka.net.
На видеозаписи Захарова рассказывает о том, чем любит заниматься в свободное время.
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«Одно из моих хобби и увлечений – природа. Я очень люблю не только созерцать, но еще и что-то такое выращивать. Есть у меня такая слабость. Я много деревьев посадила, цветов», – говорит спикер Лаврова, при этом подавляя улыбку и стараясь поменьше смотреть в камеру.
Отметим, что эти кадры сразу же вызвали иронию в комментариях, поскольку чиновнице давно приписывали неравнодушие к алкоголю и наркотическим средствам. Несмотря на то, что нигде и никогда это официально подтверждено не было, подозрение во вредных привычках намертво прикипело к Захаровой.
«Ручками интуитивно заворачивает косячок», «теперь понятно, откуда у неё тяга к наркотикам», «Мачину, по-любому)», «Раз о цветах заговорила, то точно мак выращивает. На тяжелые наркотики потянуло...», «ну не только созерцать и выращивать, еще и употреблять», – шутят завсегдатаи.
Ранее Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты. Чиновница рассказала, что полгода назад она вместе с «Русском радио» объявили конкурс лезгинки.
«Был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов», – заявила она.
Что же касается второй композиции, то словам официального представителя МИД РФ, она была написана «в порыве абсолютных эмоций», а исполнять ее будет одна из самых известных певиц России.
Мы также писали, что Захарова не раз выставляла себя на посмешище нелепыми нарядами. Так, совсем недавно в сети высмеяли чиновницу в коротком платье, несуразных босоножках и не менее несуразной бейсболке.
Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.
Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.
Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.