Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова стала объектом насмешек в сети

Поводом для этого послужил, казалось бы, весьма безобидный рассказ чиновницы о своих маленьких слабостях, который опубликовали в блоге «Μuд Ρöuccu», передает Politeka.net.

На видеозаписи Захарова рассказывает о том, чем любит заниматься в свободное время.

Интересно, что именно Мария любит выращивать: мак, коноплю или кустарники коки?



pic.twitter.com/L1WGT1r1ci — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) July 8, 2020

«Одно из моих хобби и увлечений – природа. Я очень люблю не только созерцать, но еще и что-то такое выращивать. Есть у меня такая слабость. Я много деревьев посадила, цветов», – говорит спикер Лаврова, при этом подавляя улыбку и стараясь поменьше смотреть в камеру.

Отметим, что эти кадры сразу же вызвали иронию в комментариях, поскольку чиновнице давно приписывали неравнодушие к алкоголю и наркотическим средствам. Несмотря на то, что нигде и никогда это официально подтверждено не было, подозрение во вредных привычках намертво прикипело к Захаровой.

«Ручками интуитивно заворачивает косячок», «теперь понятно, откуда у неё тяга к наркотикам», «Мачину, по-любому)», «Раз о цветах заговорила, то точно мак выращивает. На тяжелые наркотики потянуло...», «ну не только созерцать и выращивать, еще и употреблять», – шутят завсегдатаи.

Ранее Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты. Чиновница рассказала, что полгода назад она вместе с «Русском радио» объявили конкурс лезгинки.

«Был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов», – заявила она.

Что же касается второй композиции, то словам официального представителя МИД РФ, она была написана «в порыве абсолютных эмоций», а исполнять ее будет одна из самых известных певиц России.

Мы также писали, что Захарова не раз выставляла себя на посмешище нелепыми нарядами. Так, совсем недавно в сети высмеяли чиновницу в коротком платье, несуразных босоножках и не менее несуразной бейсболке.

Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.

Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.

Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.